Stephanie Schönau hat der MZ erklärt, warum sie nach rund sechs Jahren in Köthen bald eine andere Stelle antreten wird.

Köthens Sozialdezernentin hat einen neuen Job in Bernburg

Stephanie Schönau sitzt an ihrem Schreibtisch in der Wallstraße in Köthen.

Köthen/MZ. - Stephanie Schönau, Sozialdezernentin der Stadt Köthen, wechselt in den nächsten Wochen ihren Arbeitsplatz. Die 39-Jährige wird Nachfolgerin des 67-jährigen Paul Koller, Sozialdezernent der Stadt Bernburg. Wie Koller der MZ sagte, gehe er Ende September in Rente.