Der Grillabend verlief für einen 48-jährigen Mann aus Dessau-Roßlau anders als sicher erhofft.

Das abendliche Grillen musste ausfallen. Die gestohlene Grillkohle wurde von der Dessauer Polizei sichergestellt.

Dessau/MZ. - Ein besonders dreister Diebstahl hat am Mittwochnachmittag, 27. August, die Polizei in Dessau-Roßlau beschäftigt.

Gegen 16.35 Uhr hat ein zunächst unbekannter Täter mehrere Säcke Grillkohle aus einem Einkaufsmarkt in der Heidestraße entwendet. Das wurde durch eine Zeugin beobachtet, die den eingesetzten Polizeibeamten dann auch den Aufenthaltsort des Ladendiebes mitteilen konnte. In der Gartenanlage „Bürgerfeld“ im Dessauer Nordweg trafen die Polizisten kurz darauf die gesuchte Person – und auch gleich das Diebesgut.

Die Grillkohle wurde zunächst sichergestellt und im Anschluss an die Verkaufseinrichtung zurückgegeben. Gegen den 48-jährigen Beschuldigten aus Dessau-Roßlau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Unterschlagung eingeleitet.