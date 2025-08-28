Yahya und Ibrahim trennen zwei Jahre. Dennoch besuchen die Brüder dieselbe Klasse an der Bebel-Schule in Leuna. Die Teenager berichten, was ihre Flucht aus Syrien damit zu tun hat und welchen Wunsch sie hegen.

Zwei Brüder, ein Traum: Was sich Yahya und Ibrahim in ihrer neuen Heimat Merseburg erhoffen

Zwei Brüder, zwei Jahre Altersunterschied: Trotzdem gehen Yahya und Ibrahim Alhussein beide in die neunte Klasse.

Leuna/Merseburg/MZ. - Der Traum sei schon, Fußballprofi zu werden, sagt Yahya Alhussein und grinst. Der nächste Schritt auf dem Weg dahin könnte im Winter anstehen. Der Teenager mit den kurzen dunklen Haaren berichtet, dass er ein Angebot hat, vom SV Merseburg 99, wo er aktuell in der B-Jugend auf dem Flügel spielt, zum VfB Halberstadt zu wechseln. Viermal die Woche müsste er dann mit dem Zug von Merseburg in die Kreisstadt des Harzes pendeln.