Ein Restaurantbetreiber in Baden-Württemberg will bei Gruppen nur noch eine Rechnung ausstellen, weil das Auseinanderrechnen zu lange dauert. Sind Gastwirte in Dessau-Roßlau auch von getrennten Rechnungen genervt?

Restaurant in Baden-Württemberg lehnt Teilen von Rechnungen ab - Wie Dessau-Roßlauer Betreiber dazu stehen

Dessau-Rosslau/MZ. - In Baden-Württemberg hat ein Restaurantbetreiber vor kurzem für Aufsehen gesorgt. Er habe mit einem Schild darauf hingewiesen, dass in seinem Lokal keine getrennten Rechnungen mehr angeboten würden beziehungsweise nur noch auf Nachfrage, das schreibt der SWR.