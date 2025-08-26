Welcher Abrechnungs-Typ sind Sie? Der, der in geselliger Runde erstmal für alle zahlt und sich dann entspannt die Zeche mit den Tisch-Kollegen teilt? Oder der, der beim Bezahlvorgang seinen getrunkenen Anteil an der gemeinsam bestellten Flasche Wein ausdiskutiert und dann centgenau nach Münzen kramt?

Letztere will Gastwirt Salvatore Marrazzo aus dem schwäbischen Esslingen nicht mehr in seinem Restaurant haben, schreiben die Kollegen von Bild.

In erster Reihe von Team Kleinkariert stehen laut Salvatore Marrazzo – die Schwaben. Davon gibt es naturgemäß ziemlich viele. In Schwaben. Ähnlich pingelig sind demnach viele Gäste aus der nahen Schweiz, die gern und zahlreich bei Salvatore reinschauen. Wegen des Essens, eher nicht wegen der Rechnung. Der Wirt hat jetzt auf der Speisekarte den Hinweis platziert: „Sehr geehrte Gäste, leider ist es aus organisatorischen Gründen nicht möglich, Rechnungen aufzuteilen. Wir bitten um Ihr Verständnis.“ Und wer, liebe Schweizer und Schwaben, das nicht aufbringt, darf ganz allein essen. Zu Haus. Das Müsli aus dieser nervigen Radiowerbung. Woisch Karle.