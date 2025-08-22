Die Stadt plant, ein Grundstück im Wohngebiet Rüsternbreite für Hunde und ihre Halter einzurichten. Warum eine zweite Fläche nahe der Langenfelder Straße keine Mehrheit bekam.

Köthen bekommt endlich eine Hundewiese - Für diesen Standort stimmte der Bauausschuss

Auf diesem Grundstück in der Rüsternbreite wird eine Hundewiese eingerichtet – mit einem hohen Zaun, Mülleimern und einem Kotbeutelspender.

Köthen/MZ. - „Für Hunde ist einiges auf der Strecke geblieben“, meint Hundehalterin Maria Unterberg aus Köthen. Ihr zehnjähriger Jack-Russel-Mix Jacky sei sehr sozial und würde sich über mehr Freiheiten freuen. „Hundewiesen sind immer schön. Es gibt hier in der Gegend viele Leute mit Hunden“, sagt sie. Sie meint das Wohngebiet Rüsternbreite. Die Stadtverwaltung plant, auf dem rund 2.000 Quadratmeter großen Grundstück der abgerissenen Schwimmhalle eine Hundewiese zu etablieren.