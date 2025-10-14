Im Februar diesen Jahres erfolgte die Grundsteinlegung mit Ministerpräsidenten Reiner Haseloff und Wirtschaftsminister Sven Schulze . Bei der neuen Polymeranlage von Pergande geht es gut voran.

Weißandt-Gölzau/MZ. - Vergangene Woche wurde das Herzstück der neu entstehenden Produktionsanlage bei Pergande im Industriegebiet Weißandt-Gölzau geliefert und aufgebaut. Mit Hilfe eines Schwerlastkrans schwebten die bis zu 18 Tonnen schweren Kolosse direkt in die noch offene Halle hinein.

In Millimeterarbeit wurden insgesamt vier dieser großen Anlagenstücke, zwei Granulatoren und zwei Sicherheitsfilter, durch die passgenauen Deckenöffnungen an ihren endgültigen Standort gebracht. Anschließend wird das neue Gebäude fertig gebaut. Die neue Polymeranlage dient später der Produktion von Zusatzstoffen für die Waschmittelherstellung.

Im Februar diesen Jahres erfolgte die feierliche Grundsteinlegung mit dem Ministerpräsidenten Reiner Haseloff und Wirtschaftsminister Sven Schulze . Im zweiten Quartal des kommenden Jahres soll die 24 Millionen Euro teure Anlage planmäßig in Betrieb gehen.

Mit der neuen Anlage werden nach Angaben des Unternehmens 20 neue Arbeitsplätze für die Region geschaffen und bestehende Arbeitsplätze langfristig gesichert.