Grundsteinlegung für ein neues Gebäude der Pergande-Gruppe in der Stadt Südliches Anhalt: Neben Ministerpräsident Rainer Haseloff kommt auch Wirtschaftsminister Sven Schulze. Was in dem Neubau geplant ist.

Weissandt-Gölzau/MZ. - „Noch nicht!“ Wenn der Ministerpräsident in der Grube steht, sollte man sich mit dem Schippen noch ein bisschen gedulden. Und so hielten sich die Anwesenden zurück und warteten, bis Reiner Haseloff die Zeitkapsel in der Grube platziert und selbst eine Schaufel in die Hand genommen hatte. Dann erst wurde Erde geschippt, bei der Grundsteinlegung zum Bau des neues Gebäudes der Pergande-Gruppe im Industriegebiet Weißandt-Gölzau am Montagnachmittag.