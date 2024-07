Sperrung am alten Möbelkaufhaus Köthener Innenstadt wird zum Irrgarten: Frust bei Händlern und Kunden

Nach der Sperrung am Möbelkaufhaus: Plakate am Bauzaun sollen in der Köthener Innenstadt bei der Orientierung helfen. Doch der Ärger nimmt zu. Warum eine schnelle Lösung nicht in Sicht ist und der vorgeschlagene Tunnel nicht umgesetzt wird.