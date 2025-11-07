Windräder im Südlichen Anhalt Knappe Mehrheit für Umbau im Windpark Trebbichau: Elf neue Anlagen sollen kommen
Zustimmung gab es im Stadtrat auch für das „Bürgerwindrad“.
07.11.2025, 17:53
Trebbichau a. d. F./MZ. - Windräder und kein Ende – neben Umbauplänen für einen Windpark bei Quellendorf und der Regionalplanung mit möglichen Ausweisungen für neue Windeignungsgebiete durch die Regionale Planungsgemeinschaft (die MZ berichtete mehrfach) haben sich die Stadträte im Südlichen Anhalt in ihren jüngsten Sitzungen auch mit dem Windpark bei Trebbichau an der Fuhne beschäftigt.