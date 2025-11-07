Zustimmung gab es im Stadtrat auch für das „Bürgerwindrad“.

Knappe Mehrheit für Umbau im Windpark Trebbichau: Elf neue Anlagen sollen kommen

Blick auf den Windpark bei Trebbichau an der Fuhne

Trebbichau a. d. F./MZ. - Windräder und kein Ende – neben Umbauplänen für einen Windpark bei Quellendorf und der Regionalplanung mit möglichen Ausweisungen für neue Windeignungsgebiete durch die Regionale Planungsgemeinschaft (die MZ berichtete mehrfach) haben sich die Stadträte im Südlichen Anhalt in ihren jüngsten Sitzungen auch mit dem Windpark bei Trebbichau an der Fuhne beschäftigt.