Köthen/MZ. - Die Freiwillige Feuerwehr Köthen hat am frühen Donnerstagmorgen bereits zwei Einsätze gehabt. Der erste Einsatz ereignete sich im Starenweg in Köthen. Dort halfen die Kameraden dem Rettungsdienst beim Tragen einer Person in Not, wie der stellvertretende Stadtwehrleiter Yves Kluge erklärte.

Kurze Zeit später rückte die Feuerwehr erneut aus. Diesmal ging es zum Seniorenheim „Haus Sonne“ in der Anhaltischen Straße. Dort hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Grund hierfür war ein defekter Toaster einer Bewohnerin. Besagter Toaster habe wohl geklemmt, erklärte Kluge am Donnerstag weiter. Dadurch habe sich Rauch entwickelt, der wiederum die Brandmeldeanlage in dem Pflegeheim auslöste.