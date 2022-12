Am Dienstagmorgen meldeten Anwohner, dass sie abgelegte Kleidung nahe des Akazienteichs gefunden haben. Feuerwehr und Polizei suchen daraufhin die Umgebung ab.

Aken/MZ - Die Kameraden der Feuerwehr Aken sind am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr zu einem Einsatz am Akazienteich bzw. zum ehemaligen Seebad Aken alarmiert worden. Anwohner hatten dort abgelegte Kleidung am Ufer gefunden und daraufhin Feuerwehr und Polizei alarmiert.