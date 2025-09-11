Der Landkreis legt dem Kultur- und Tourismusausschuss des Kreistages eine Strukturanalyse der Köthen Kultur und Marketing GmbH vor. Dabei handelt es sich aber nur um einen Vergleich.

KKM-Zukunft ab 2028 steht weiter in den Sternen

„Der Schlosstraum“, hier der Walkact Stelzenhart aus 2025, zählt zu den KKM-Veranstaltungen, die stets zeitig ausverkauft sind.

Köthen/MZ. - Waren die Gerüchte bewusst gestreut oder war wirklich etwas dran? Ausgerechnet zwei Wochen, bevor der Landkreis dem Kultur- und Tourismusausschuss des Kreistages eine Strukturanalyse der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) vorlegen sollte, reden verschiedene Leute am Rande von Veranstaltungen davon, dass die KKM kurz vor der Insolvenz stünde. Diese Aussagen stammen von Menschen, die sehr nah dran sind an diesem Thema, oder sogar direkt betroffen.