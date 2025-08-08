weather wolkig
Kino in Köthen Kinosaal statt Couch: Wie der Cine Circus mit den großen Streamingdiensten mithalten will

Wie der Cine Circus in Köthen dem immer weiter steigenden Druck von Streamingdiensten trotzen möchte – mit Veranstaltungen, besonderer Atmosphäre und neuer Laser-Technik.

Von Livia Müllerund Sarah Krietsch 08.08.2025, 14:00
Sebastian Rieger ist ein riesen Filmfan und arbeitet schon seit Jahren als Werkstudent im Köthener Kino Cine Circus.
Köthen/MZ. - Ein verregneter Sommer kann auch Gutes haben – zumindest aus der Sicht von Steffen Müller, dem Theaterleiter des Kinos Cine Circus. Während es draußen grau und nass ist, sollen zumindest die Besucherzahlen steigen – vor allem bei Familien, die in den Ferien nach Alternativen suchen. „Was will man bei Regen mit den Kindern unternehmen“, merkt Müller weiter an.