Im städtischen Pflegeheim „Am Lutzepark“ in Köthen hat es technische Probleme gegeben.

Kein Wasser und keine Heizung - Folgenreiche Havarie im städtischen Pflegeheim in Köthen

Köthen/MZ/WSL. - Ein Ausfall von Heizung und Warmwasser, der „einige Tage angedauert hat“, wie es Christina Buchheim ausdrückte, hat den Betrieb im städtischen Pflegeheim „Am Lutzepark“ gestört.

„Seit heute funktioniert die Ersatzlösung“, sagte die Oberbürgermeisterin Dienstag im Hauptausschuss. Mit der Erneuerung kämen „erhebliche Kosten auf den Eigenbetrieb“ zu. Fragen der MZ, von wann bis wann die Heizung ausfiel und wie Bewohner während dieser Zeit versorgt wurden, beantwortete die Stadt nicht. „Es wurde jedoch unverzüglich an einer Lösung gearbeitet und damit der Missstand schnellstmöglich behoben“, schrieb Sprecherin Caroline Hebestreit.

Laut einem Bericht vom März lebten damals 80 Senioren im Lutzepark, darunter 28 mit Pflegegrad 3, 34 mit Pflegegrad 4, acht mit Pflegegrad 5.