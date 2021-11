Kalender als „Brückenschlag“: Motive aus der Region Köthen, aufgearbeitet in verschiedenen Techniken

Köthen/MZ - Wenn ein Jahr langsam zu Ende geht, macht man den Garten winterfest, kauft Weihnachtsgeschenke - und legt sich neue Kalender zu. Wer noch den richtigen für 2022 sucht, für den hat Pfarrer Horst Leischner einen Tipp. „Brückenschlag“ heißt das Sammelwerk fürs neue Jahr, das Leischner zusammen mit der Seelsorgerin Rosemarie Bahn, Heike Makk von der Freien Schule Anhalt, der Grafikerin Nicola Hedemann und dem Pädagogen Thomas Blaszcyk gestaltet hat.

Der Kalender ist ab sofort in Verena Schiffners „Mein Buchladen“ für 14 Euro zu erwerben. Eine Auflage von 500 Stück habe man drucken lassen, so Leischner. Wenn die alle an den Mann oder an die Frau kommen, trügen sich in etwa die Druckkosten. Inzwischen, weiß Leischner, gebe es in Köthen eine kleine Fangemeinde, die schon auf den neuen Kalender warte.

Die Aufgaben in der fünfköpfigen Gruppe sind bei der Konzeption des Kalenders gut verteilt

Zu sehen sind hauptsächlich Motive aus der Region, aufgearbeitet in verschiedenen Techniken: Die Köthener Springstraße kommt genauso vor wie die Mühle in Libehna oder die Kirche Großwülknitz.

Die Aufgaben in der fünfköpfigen Gruppe sind bei der Konzeption des Kalenders gut verteilt. Nicola Hedemann kümmerte sich um Satz und Layout, schrieb aber auch Texte. Thomas Blaszcyk steuerte Federzeichnungen, Aquarelle oder auch einen Linolschnitt bei.

Es ist bereits der vierte Kalender dieser Art

Von Rosemarie Bahn kommen Werke in Acryl oder auch als Bleistiftzeichnung. Heike Makk textete hauptsächlich wie auch Horst Leischner. Malen oder zeichnen, das sei nicht sein Metier, sagt er. „Aber beim Schreiben ist es reizvoll für mich, mit knappen Worten etwas zum Ausdruck zu bringen und Assoziationen zu wecken“, erklärt er.

Pfarrer Horst Leischner steuerte einige der Texte bei. (Foto: Martin Olejnicki)

Es ist bereits der vierte Kalender dieser Art. Der für 2021 stand unter dem Motto „Zwischen neuen Horizonten“. Die Planungen für 2023 haben indes schon begonnen. „Mit ungefähr zwei Jahren Vorlauf kann man schon rechnen“, erklärt Horst Leischner. Und so gibt es bereits erste Ideen. Wo kommen wir her? Heimat und Herkunft, das könnten dann die Themen sein.