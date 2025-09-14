weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Kulturstiftung Sachsen-Anhalt: Instandsetzungsarbeiten im Veranstaltungszentrum in Köthen: Letzte Arbeiten erfolgen im nächsten Jahr

Kulturstiftung Sachsen-Anhalt Instandsetzungsarbeiten im Veranstaltungszentrum in Köthen: Letzte Arbeiten erfolgen im nächsten Jahr

Die vor zwei Monaten begonnenen Instandsetzungsarbeiten im Veranstaltungszentrum am Schloss in Köthen sind fast beendet.

Von Sylke Hermann 14.09.2025, 12:00
Auch im großen Saal muss noch einmal Hand angelegt werden.
Auch im großen Saal muss noch einmal Hand angelegt werden. (Foto: Sylke Hermann)

Köthen/MZ. - Nahezu abgeschlossen sind die vor zwei Monaten begonnenen Instandsetzungsarbeiten im Veranstaltungszentrum Schloss Köthen. „Im Großen und Ganzen sind wir fertig“, erklärt Astra Findeisen, Referatsleiterin bei der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt.