Die vor zwei Monaten begonnenen Instandsetzungsarbeiten im Veranstaltungszentrum am Schloss in Köthen sind fast beendet.

Instandsetzungsarbeiten im Veranstaltungszentrum in Köthen: Letzte Arbeiten erfolgen im nächsten Jahr

Auch im großen Saal muss noch einmal Hand angelegt werden.

Köthen/MZ. - Nahezu abgeschlossen sind die vor zwei Monaten begonnenen Instandsetzungsarbeiten im Veranstaltungszentrum Schloss Köthen. „Im Großen und Ganzen sind wir fertig“, erklärt Astra Findeisen, Referatsleiterin bei der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt.