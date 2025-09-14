Der Zeitzer konnte am Hang zur Weißen Elster gestellt werden. Gegen ihn lag ein offener Haftbefehl vor. Warum er trotzdem gehen durfte.

Ein Radfahrer wollte in Zeitz der Kontrolle durch die Polizei entgehen - was er bei sich hatte

In Zeitz flüchtete ein Radfhrer vor der Polizei. Die konnte ihn schließlich stellen und stellte einiges sicher und fest.

Zeitz/MZ/and. - In der Nacht zu Samstag gegen 03.15 Uhr wollten Polizeibeamte in der Zeitzer Baenschstraße einen 24-jährigen Radfahrer kontrollieren, da an dessen Fahrrad Mängel festgestellt wurden.

Trotz mehrfacher Aufforderung über die Außensprechanlage des Streifenwagens ignorierte der Mann die Anhaltezeichen und versuchte, so die Polizei, sich der Kontrolle zu entziehen. Vielmehr beschleunigte er und flüchtete in Richtung Bahnhof, beschleunigte dann mehrfach, um dem Streifenwagen auszuweichen, heißt es weiter.

Nach einem missglückten Fluchtversuch zu Fuß, bei dem er einen Hang hinab in Richtung Elster rutschte, konnte er in einem Gebüsch liegend von den Polizeibeamten gestellt werden. Bei der Durchsuchung des Zeitzers fanden die Beamten einen Schlagstock und ein Messer, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Sie stellten beides sicher.

Eine Überprüfung im polizeilichen Informationssystem ergab, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bestand. Die fällige Geldstrafe konnte er allerdings vor Ort begleichen, sodass der Haftbefehl nicht vollstreckt wurde. Er durfte gehen. Die Ermittlungen dauern aber an.