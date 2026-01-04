weather wolkig
Post bei Facebook Stadtbäckerei Rödel kämpft gegen Gerüchte: „Ich wollte eine Reaktion zeigen, weil Kunden Angst hatten“

Eine Radiomeldung über eine Bäckerei-Insolvenz sorgte für Unsicherheit bei Kunden. Der Inhaber der Stadtbäckerei Rödel in Köthen stellt aber klar: „Wir bleiben wie gewohnt für Euch da."

Von Wolfram Schlaikier Aktualisiert: 05.01.2026, 10:39
Bäckermeister Schwenke ist Kreishandwerksmeister und Gesellschafter der Stadtbäckerei Rödel GmbH. Eine Insolvenzmeldung aus Halle hat auch seine Kundschaft in Köthen und Umgebung beunruhigt.  Foto: Hermann

Köthen/MZ. - „Uns erreichen aktuell viele Fragen zur Schließung einer Bäckerei Rödel im Nachbarort. Die betrifft nicht unsere Bäckerei, sondern eine andere mit gleichem Namen mit Sitz in Halle“, hat Bäckermeister Frank Schwenke von der Stadtbäckerei Rödel GmbH Ende Dezember bei Facebook mitgeteilt.