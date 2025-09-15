Köthen/MZ. - Köthen lädt zum Kuhfest, der Wettergott hat weitgehend ein Einsehen und die Menschen kommen aus allen Himmelsrichtungen in die Bachstadt, die im äußeren Schlosspark, auf Schlossplatz und Marktplatz bereits die 32. Auflage ihres traditionellen Stadtfestes feiert. Und da stört es auch nicht, wenn der Himmel am frühen Sonnabendnachmittag einmal für kurze Zeit seine Schleusen öffnet. „Die Weise vor der Bühne war voll. Ich weiß nicht, wo die Menschen so schnell Unterschlupf gefunden haben, weil ich selbst schnell ins Trockene bin. Doch der Regen war weg und alle wieder da“, sagt Chris Luzio Schönburg, der an beiden Tagen das Tagesprogramm gemeinsam mit Ryngo Lämmler wie gewohnt stimmungsvoll und mit viel Spaß an der Sache moderiert hat.

