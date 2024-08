Kornelia Horn und Ortsbürgermeister Norman Tarnow stehen am Grabstein der beim Bombenabwurf in Naundorf getöteten Zwangsarbeiterinnen.

Naundorf/Lausigk/MZ. - Die Glocken der Dorfkirche in Lausigk läuteten, obwohl dort am Freitag um 12 Uhr weder eine Taufe noch eine Hochzeit oder eine Beerdigung stattgefunden hat. Drei Anwohner haben sich eingefunden. Kornelia Horn (65), Horst Schulze (80) und Ortsbürgermeister Norman Tarnow (47, CDU) wollen an ein tragisches Ereignis in der Geschichte von Naundorf erinnern.