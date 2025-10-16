Nahezu täglich gibt die Volkssolidarität in Köthen bei Facebook einen Einblick in ihre Arbeit. Warum, das zeigt sich bei einem Besuch der Tagespflege.

Im Gespräch bleiben: Warum die Volkssolidarität in Köthen so aktiv bei Facebook ist

Am Montag hat Kathrin Göres die Kochgruppe besucht. Hier wurde süßer Grießauflauf zubereitet.

Köthen/MZ. - Vorsichtig schlägt Regina Nitschke die Eier auf, trennt das Gelbe vom Weißen. Und wird dabei nicht nur von Heidemarie Brelle, Günter Ziemer und Anneliese Icha beobachtet, sondern über die Kamera ihres Smartphones auch von Kathrin Göres.