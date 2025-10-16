Einblick in Pflege Im Gespräch bleiben: Warum die Volkssolidarität in Köthen so aktiv bei Facebook ist
Nahezu täglich gibt die Volkssolidarität in Köthen bei Facebook einen Einblick in ihre Arbeit. Warum, das zeigt sich bei einem Besuch der Tagespflege.
Aktualisiert: 16.10.2025, 14:42
Köthen/MZ. - Vorsichtig schlägt Regina Nitschke die Eier auf, trennt das Gelbe vom Weißen. Und wird dabei nicht nur von Heidemarie Brelle, Günter Ziemer und Anneliese Icha beobachtet, sondern über die Kamera ihres Smartphones auch von Kathrin Göres.