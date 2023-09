Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aken/MZ - In wenigen Tagen bricht der Monat Oktober an. Eigentlich werden dann die Äpfel von den Bäumen geholt, die Garten-Garnituren eingepackt und verstaut, der Rasen noch einmal gedüngt und der Garten generell winterfest gemacht. Ganz offensichtlich aber nicht in diesem Jahr. Die sommerlichen Temperaturen halten an. Das Wetter triebt die Menschen in die Natur, den einen oder anderen Verwegenen sogar noch in den See, aber viele vor allem in die Freiluftgaststätten. Und genau darum ging es kürzlich im Hauptausschuss der Stadt Aken.