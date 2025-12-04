Gleich mehrere Strafverfahren sind das Ergebnis einer Fahrzeugkontrolle, die am Mittwoch, 3. Dezember, in Aken stattgefunden hat.

HU-Nachweisplakette aus dem Jahr 2017 - Renault-Fahrer bekommt Ärger bei Kontrolle in Aken

Gegen 12.45 Uhr war einer Streife in der Emilie-Winkelmann-Straße ein geparkter Renault aufgefallen, da die angebrachte Nachweisplakette zur Hauptuntersuchung noch aus dem Jahr 2017 stammte. Bei der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass die Kennzeichentafeln nicht zu dem Fahrzeug gehörten.

Gegen den 31-jährigen Fahrzeughalter wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet. Des Weiteren wurde auch ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige gebracht.