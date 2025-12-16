„Entscheidung nicht leicht gefallen“ Hochklassiger Musikwettbewerb abgesagt - Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat kein Geld für Viola da Gamba
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird im Jahr 2026 keinen Viola-da-Gamba-Wettbewerb ausrichten. Was die Gründe sind.
Köthen/MZ - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird im Jahr 2026 keinen Viola-da-Gamba-Wettbewerb ausrichten. Dies hat die Kreisverwaltung entschieden. Die Gründe liegen in fehlenden personellen und finanziellen Ressourcen, um eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Durchführung des Wettbewerbs zu garantieren, teilt die Kreisverwaltung mit.