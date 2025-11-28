ADHS, Autismus, Ängste Hilfe mit Pferd, Hund und Hase: Wie die tiergestützte Therapie auf der „Fuhne Ranch“ in Berwitz funktioniert
Auf der „Fuhne Ranch“ in Berwitz bietet Annett Kirsch verschiedene Therapie- und Förderformen mit tierischer Unterstützung an. Das hilft zum Beispiel einem Zehnjährigen aus Köthen. Warum sie auch mal mit einem Schaf ins Pflegeheim fährt.
Aktualisiert: 28.11.2025, 12:49
Berwitz/Köthen/MZ. - Es ist kalt und wird bald dunkel, aber das stört Niklas nicht. Der Zehnjährige putzt versunken einen kleinen Schimmel. Später nimmt er Platz auf einem größeren Pferd: Magnum – der Name ist Programm – reitet Niklas auch sonst meistens, wenn er auf der „Fuhne Ranch“ von Annett Kirsch in Berwitz ist, einem Ortsteil von Könnern.