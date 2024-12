Köthen/MZ. - Soziales Engagement wertschätzen und fördern – das habe die Helios Klinik „in besonderem Maße getan“, wie es in einer Pressemitteilung der Klinik heißt. Aus acht Einsendungen sei eine „Herzenssache“ von Mitarbeitern gewählt worden, die dem Aufruf gefolgt waren, sich mit „persönlichen Engagements“ in gemeinnützigen Vereinen zu bewerben. So seien über 400 Bewerbungen an rund 60 Orten eingegangen. Den Gewinn überreicht bekamen die Beschäftigen am 4. Dezember - vor dem Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember.

