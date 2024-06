In der Ortslage Osternienburg haben die Diebe in der Nacht zum Freitag einen kompletten Kaugummiautomaten gestohlen.

Heißhunger auf Süßes oder eine Verwechslung? Diebe stehlen in Osternienburg Kaugummiautomaten

Osternienburg/MZ - Unbekannte Täter hatten in Osternienburg offenbar Heißhunger auf Süßes oder sie haben nicht genau hingeschaut. In der Ortslage Osternienburg haben die Diebe in der Nacht zum Freitag einen kompletten Kaugummiautomaten gestohlen, indem sie diesen gewaltsam von der Hauswand abhebelten. Die Tat hat sich zwischen Donnerstag, 17.45 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, ereignet.

„Über die Schadenshöhe oder mögliche Bauchschmerzen der Diebe nach übermäßigem Kaugummikonsum ist nichts bekannt“, teilte die Polizei aus Anhalt-Bitterfeld launisch mit. Offen ist auch, ob vielleicht eine Verwechslung vorlag und es die Diebe eigentlich auf einen Zigarettenautomaten abgesehen hatten.