Der ehemalige Polizist Sven Kleuckling aus Aken verbreitet im Netz reihenweise Beleidigungen, schon mehrfach stand er vor Gericht. Warum posaunt einer so seine Wut in die Welt?

Halle/Aken/MZ - Tote können sich nicht mehr wehren. Sven Kleuckling tritt aber noch einmal ordentlich nach. Die Nachricht vom Tod des Papstes am Ostermontag ist noch frisch, da meldet sich der Mann aus Aken (Anhalt-Bitterfeld) mit einem Video in seinem Kanal auf der Plattform Tiktok. Mit Blick auf den Missbrauchsskandal in der Katholischen Kirche sagt Kleuckling über den verstorbenen Papst Franziskus: