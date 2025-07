Mit drei Baumaßnahmen will die Stadt Sangerhausen die Goethe-Grundschule für die Zukunft aufstellen. Dabei spielt auch der Schutz vor künftigen Pandemien wie Corona eine große Rolle. Was genau geplant ist.

Sangerhausen/MZ. - Ferienzeit an den Schulen heißt auch häufig: Bauzeit. Und so wird derzeit auch an der Goethe-Grundschule in Sangerhausen eifrig gewerkelt.