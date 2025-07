Marius Schiel und Sandy Hoppert haben im Februar in Burgkemnitz ihren ersten Container-Dorfladen eröffnet. Weitere sind in Planung.

Thalheim/MZ. - Es tut sich was in Thalheim. Der geplante Dorfladen, 2024 von Ortsbürgermeister Daniel Roi (AfD) angestoßen, steht kurz vor der Umsetzung. Ein Grundstück wurde gefunden, eine wichtige Fördermittelzusage ist eingegangen, die Arbeit am Bauantrag hat begonnen – und eine beachtliche Zahl an Bürgerinnen und Bürgern ist offenbar bereit, nicht nur mitzumachen, sondern auch mitzufinanzieren.