Nach dem Tod von Papst Franziskus planen Katholiken in Doppelstadt Dessau-Roßlau ihr Gedenken. Fürbitten in den Gemeinden sind vorgesehen, aber keine offizielle Fahrt nach Rom.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die lange Reihe der Osterfeierlichkeiten für die christlichen Gemeinden neigte sich am Montag ihrem Ende zu. In der Propsteikirche der Katholischen Pfarrei Peter und Paul Dessau hatten sich die Gläubigen am Vormittag zum Gottesdienst eingefunden und auf den Bänken versammelt. Kurz bevor Pfarrer Thomas Friedrich zum Gottesdienst um 10.30 Uhr das Kirchenschiff betrat, erreichte ihn in der Sakristei die Kunde aus Rom: Am Morgen ist Papst Franziskus gestorben.