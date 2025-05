Köthen/MZ. - Stoffe aussuchen, Schnittmuster ausschneiden, Reißverschlüsse annähen. Bei der Näh-AG der Freien Schule Anhalt in Köthen lernen Schüler alles, was zu so einer Näharbeit dazugehört. Um in Zukunft noch besser in das Handwerk eintauchen zu können, hat das Projekt eine Förderung von 1.000 Euro von der Handwerkskammer Halle (HWK) bekommen. Durch das Geld haben die AG-Schüler nun zwei neue Nähmaschinen, Scheren, Stoffe und vieles mehr zur Verfügung.

