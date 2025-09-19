Am Donnerstag überreichte Ministerpräsident Reiner Haseloff einen Förderbescheid über 15 Millionen Euro. Ein neues Kompetenzzentrum entsteht bis 2028. Was wird dort gemacht?

Gut 15 Millionen für ein neues Recyclingzentrum: Ministerpräsident Haseloff bringt großen Förderbescheid nach Weißandt-Gölzau

Anke Schadewald und ihr Vorstandskollege Herbert Snell (r.) haben am Donnerstag den Förderbescheid von Reiner Haseloff überreicht bekommen.

Weissandt-Gölzau/MZ. - „Es ist viel Geld, das wir hier gemeinsam mit dem Bund aufbringen.“ Und wer würde Reiner Haseloff (CDU) da widersprechen wollen? Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt hat am Donnerstagvormittag das Institut für Kunststofftechnologie und -recycling (IKTR) im Gewerbegebiet Weißandt-Gölzau besucht. Im Gepäck hatte Haseloff nicht weniger als 15 Millionen Euro. Freilich nicht in bar, sondern in Form eines Förderbescheides.