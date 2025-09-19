weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Großes Förderprojekt im Südlichen Anhalt: Gut 15 Millionen für ein neues Recyclingzentrum: Ministerpräsident Haseloff bringt großen Förderbescheid nach Weißandt-Gölzau

Großes Förderprojekt im Südlichen Anhalt Gut 15 Millionen für ein neues Recyclingzentrum: Ministerpräsident Haseloff bringt großen Förderbescheid nach Weißandt-Gölzau

Am Donnerstag überreichte Ministerpräsident Reiner Haseloff einen Förderbescheid über 15 Millionen Euro. Ein neues Kompetenzzentrum entsteht bis 2028. Was wird dort gemacht?

Von Doreen Hoyer 19.09.2025, 12:49
Anke Schadewald und ihr Vorstandskollege Herbert Snell (r.) haben am Donnerstag den Förderbescheid von Reiner Haseloff überreicht bekommen.
Anke Schadewald und ihr Vorstandskollege Herbert Snell (r.) haben am Donnerstag den Förderbescheid von Reiner Haseloff überreicht bekommen. (Foto: Nicklisch)

Weissandt-Gölzau/MZ. - „Es ist viel Geld, das wir hier gemeinsam mit dem Bund aufbringen.“ Und wer würde Reiner Haseloff (CDU) da widersprechen wollen? Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt hat am Donnerstagvormittag das Institut für Kunststofftechnologie und -recycling (IKTR) im Gewerbegebiet Weißandt-Gölzau besucht. Im Gepäck hatte Haseloff nicht weniger als 15 Millionen Euro. Freilich nicht in bar, sondern in Form eines Förderbescheides.