Großeinsatz der Feuerwehr Zwei Tote bei Wohnhausbrand in Reinsdorf - Ermittlungen zur Brandursache laufen

Mehrere Feuerwehren rückten am Mittwoch in der Stadt Südliches Anhalt aus, um einen Gebäudebrand im Ortsteil Reinsdorf zu löschen. Für zwei Menschen kam jede Hilfe zu spät.

Zwei Tote bei Wohnhausbrand in Reinsdorf - Ermittlungen zur Brandursache laufen

Der Brand eines Wohnhauses in Reinsdorf hielt zahlreiche Feuerwehrleute aus der Stadt Südliches Anhalt und Köthen in Atem.

Reinsdorf/MZ. - Blaulicht soweit das Auge reicht: Mehrere Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge blockieren am Mittwochvormittag die Köthener Straße in Reinsdorf. Die Polizei leitet den Verkehr an der Einsatzstelle vorbei. Einsatzkräfte stehen vor einem Wohnhaus, dessen Fenster nun mit Holz verschlossen sind. Rußflecken an der Fassade lassen erahnen, wie heftig die Flammen zuvor aus den Räumen geschlagen haben müssen.