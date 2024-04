Glückliche Gesichter gab es diese Woche auf dem Schulhof der Freien Schule Anhalt in Köthen.

Glück bei Gewinnspiel - Lehrerin gewinnt für Freie Schule in Köthen eine Imker-Komplettausstattung

Köthen/MZ. - Glückliche Gesichter auf dem Schulhof der Freien Schule Anhalt in Köthen. Als eine von sechs Gewinnereinrichtungen in Sachsen-Anhalt konnte sich die Schule in dieser Woche über die Übergabe einer nagelneuen Imkerkomplettausstattung freuen. Die Imkeraktion wurde von der Agrarmarketinggesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt und mit Unterstützung von Landwirtschaftsministerium und Imkerverband durchgeführt.

Lehrerin Beate Wecker hatte sich im Namen der Freien Schule für die jährliche Imkeraktion beworben - und Glück gehabt. „Ausgerüstet mit den neuen Beuten, Zargen, der Honigschleuder und natürlich der Schutzausrüstung können wir für unsere Kinder jetzt die Bedeutung von Bienen und Honig greifbar machen und spannende Einblicke in die Welt der Bienen anbieten“, freut sich die Pädagogin. Sie ist selbst Imkerin und will Kinder der Schule zukünftig im verantwortungsvollen Umgang mit den nützlichen Insekten schulen. Eine Bienen-AG existiert bereits. „Aber jetzt können wir richtig professionell loslegen. Wenn alles klappt, kann der erste Honig nach dem Sommer fließen“, schätzt sie in eine Pressemitteilung ein.

Ein passender Standort für den Bienenstock ist bereits gefunden. „Die Beuten werden in unserem neuen Schulgarten stehen“, berichtet Schulleiterin Heike Makk.

„Unser Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler für die Themen Bienen, Natur und Honig zu begeistern und sie dazu zu ermutigen, ein tieferes Verständnis für die große Bedeutung der Tiere in unserem Ökosystem zu entwickeln“, so Wolfgang Zahn, Projektmanager der AMG. Ein neues Schild macht die „Imkerschule“ nun für alle sichtbar und unterstreicht deren Engagement für den Schutz der Bienen und die Förderung des Umweltbewusstseins.