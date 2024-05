Markthändler am Roßmarkt freuen sich, wenn mehr Kunden kommen. Umzug des MVZ wirke sich bereits jetzt aus. Wie es am jüngsten Mittwoch in der Fußgängerzone aussah.

Alles sei frisch und der Preis stimme, loben die Kunden am Obst- und Gemüsestand auf dem Wochenmarkt am Roßmarkt.

Zeitz/MZ. - „Was ist denn hier los? Gibt es Bananen?“ Werner Schulze rief es lachend über den Roßmarkt. Gleich an mehreren Ständen des Wochenmarktes in der Zeitzer Innenstadt hatten sich teils lange Schlangen gebildet. Eine Frau, die gerade auf den Gemüsestand zusteuerte, winkte ihm zu. „So muss das am Markttag sein, richtig Betrieb in der Innenstadt!“