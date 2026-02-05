Das langanhaltende Winterwetter bringt die Straßenmeistereien und Betriebshöfe im Landkreis an ihre Grenzen. Wie die Einsätze laufen und welche Bereiche Probleme machen.

Auf dem Gehweg vor dem Köthener Bahnhof war die Rutschgefahr in den vergangenen Tagen groß. Mittlerweile wurde mit Sand gestreut.

Köthen/MZ. - Rutschig ist es derzeit sowohl für Autofahrer auf den Landstraßen als auch für Fußgänger auf städtischen Gehwegen. Dass der Schnee auch zur ernsthaften Gefahr werden kann, zeigt ein Unfall, der am Dienstag zwischen Baasdorf und Reinsdorf passiert ist. Laut der Polizei wurde eine 31-jährige Skodafahrerin von einer Schneewehe erfasst, sodass sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und gegen einen Baum prallte. Sowohl die Frau als auch ein acht Jahre altes Kind wurden dabei leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. Hinzu kam ein Schaden am Auto von rund 9.000 Euro.