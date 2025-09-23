Wie der Förderkreis Thurauer Kirche weiter vorankommen will, um die Ruine doch noch zu retten. In einer Versammlung wird informiert.

Thuraus Kirche aus der Vogelperspektive: „Das Ganze hat uns keinen Cent gekostet“, freut sich Vereinsvorsitzende Iris Schumacher.

Thurau/MZ. - „Endlich ist mal was los in Thurau“, sagt eine Dame von Mitte 70 am Abend, als die Leute die alte Schule verlassen, die ein letztes Mal als Veranstaltungsort genutzt werden konnte, und nach Hause gehen. Die Kirchenruine greifbar nah. In Sichtweite. Deren Erhalt ist das Gesprächsthema – nicht nur bei der Zusammenkunft in der vergangenen Woche, sondern immer wieder. „Aber ob ich das noch erlebe“ – die Dorfbewohnerin glaubt es nicht. Sie merkt, wie schwer es der Verein hat, Fortschritte zu erzielen.