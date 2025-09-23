Der Verein Connect People stellte zum zweiten Mal die Wolvention auf die Beine. Im Wolfener Kulturhaus wurde es deshalb bunt.

Farben, Formen, Fantasie - Das war die Welt von Manga und Anime in Wolfen

Sie sind Edward Kenway, Ganyu und Monomi: Max Heimann, Dana Zeitler und Sarah Göttert tauchten bei der Wolvention in Wolfen in ihre Traumwelt ein.

Bunte Kostüme, strahlende Gesichter und jede Menge kreative Energie: Der Manga Day mit der zweiten „Wolvention“ hat Wolfen erneut in einen lebendigen Treffpunkt für Manga- und Anime-Fans verwandelt. Zwischen Cosplay-Shootings, liebevoll präsentierten Mangas und inspirierenden Gesprächen stand vor allem der gemeinsame Austausch im Mittelpunkt. Der Verein Connect People schuf mit viel Engagement eine offene Atmosphäre, in der die Fans miteinander ins Gespräch kamen, sich ausprobieren und neue Kontakte knüpfen konnten.

Das sind die Gewinnerinnen des Cosplay Wettbewerbs „Menschen in Alltagskleidung" vor dem Kulturhaus in Wolfen. (Foto: Lisa Günz)

Allerhand zum Tauschen, Kaufen und Bestaunen gab es im Kulturhaus. (Foto: Lisa Günz)

Ein Gruppenbild mit Cosplayern (Foto: Lisa Günz)

Das Team von Connect People Team hat für den reibungslosen Ablauf gesorgt. (Foto: Lisa Günz)

Beim Austausch zu den Kostümen oder beim Stöbern durch die Manga-Auswahl – überall war spürbar, wie sehr die Leidenschaft für Manga und Anime verbindet. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen, neue Ideen zu sammeln und ihre Begeisterung sichtbar zu teilen.