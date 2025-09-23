Traumwelt in Bitterfeld-Wolfen Farben, Formen, Fantasie - Das war die Welt von Manga und Anime in Wolfen
Der Verein Connect People stellte zum zweiten Mal die Wolvention auf die Beine. Im Wolfener Kulturhaus wurde es deshalb bunt.
Bunte Kostüme, strahlende Gesichter und jede Menge kreative Energie: Der Manga Day mit der zweiten „Wolvention“ hat Wolfen erneut in einen lebendigen Treffpunkt für Manga- und Anime-Fans verwandelt. Zwischen Cosplay-Shootings, liebevoll präsentierten Mangas und inspirierenden Gesprächen stand vor allem der gemeinsame Austausch im Mittelpunkt. Der Verein Connect People schuf mit viel Engagement eine offene Atmosphäre, in der die Fans miteinander ins Gespräch kamen, sich ausprobieren und neue Kontakte knüpfen konnten.
Beim Austausch zu den Kostümen oder beim Stöbern durch die Manga-Auswahl – überall war spürbar, wie sehr die Leidenschaft für Manga und Anime verbindet. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen, neue Ideen zu sammeln und ihre Begeisterung sichtbar zu teilen.