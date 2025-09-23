Ein Mann aus Wettin-Löbejün (Saalekreis) hatte nicht lange Freude an seinem neu gekauften Pkw. Die Zulassungsstelle teilte ihm mit, dass das Auto zur Fahndung ausgeschrieben sei.

Wettin-Löbejün. - Ein Mann aus Wettin-Löbejün (Saalekreis) hat, als er sein neu gekauftes Auto anmelden wollte, ungewöhnliche Post von der Zulassungsstelle erhalten: Sein neuer Pkw sei zur Fahndung ausgeschrieben.

Daraufhin habe sich der Mann an die Polizei gewandt, die sich des Falles annahm. Demnach habe der Mann den Pkw vor etwa einer Woche in Essen gegen Barzahlung gekauft.

Neu gekaufter Pkw ist zur Fahndung ausgeschrieben

Hierzu konnte er einen Kaufvertrag und die Fahrzeugdokumente vorlegen, so die Polizei zu dem Vorfall. Eine Überprüfung habe bestätigt, dass der Wagen durch Behörden in Baden-Württemberg in Verbindung mit einem Strafverfahren wegen Betruges zur Fahndung ausgeschrieben wurde.

Daher habe die Polizei die Fahrzeugdokumente, Autoschlüssel und die zuletzt genutzten Kennzeichentafeln sichergestellt. Die Ermittlungen, so die Polizei weiter, müssen klären, ob der Mann seinen Pkw in Zukunft behalten und nutzen darf