Ein stimmungsvolles Abschlussfeuerwerk ließ am Montagabend den Himmel über der Festwiese in Eisleben hell und farbig erstrahlen und bot somit den würdigen Abschluss für das größte Volksfest Sachsen-Anhalts.

Himmelspektakel über Eisleben: Viel Applaus erntete das Abschlussfeuerwerk von den offenbar zufriedenen Besuchern der Wiese am Montag in Eisleben.

Eisleben. - Mit einem beeindruckenden Höhenfeuerwerk und viel Applaus der zahlreichen Besucher ist am Montagabend die 504. Eisleber Wiese zu Ende gegangen.

Das verzückte Publikum verfolgte das Spektakel am Himmel mit Begeisterung und vergab am Ende ausgiebigen Applaus für die Darbietung.

Video: Eisleber Wiese endet mit beeindruckendem Feuerwerk (Kamera: Jürgen Lukaschek, Schnitt: C. Kadlubietz) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Ausgelassene Stimmung herrschte bis zum Ende auch im Festzelt. Damit geht eine erfolgreiche Wiese zu Ende, die erneut zahlreiche Gäste nach Eisleben lockte und mit ihrem vielfältigen Programm für beste Unterhaltung sorgte.