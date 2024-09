Am 21. November kommen Gäste aus Israel und den USA nach Gröbzig. Was der Anlass ist und welche Verbindung sie zum Fuhnestädtchen haben.

Fünf Stolpersteine für Gröbzig: Zur Verlegung am 21. November werden Gäste aus den USA und Israel erwartet

Gedenken an ermordeten Juden in Anhalt-Bitterfeld

Vier der Steine sollen in der Langen Straße am Museum Synagoge Gröbzig verlegt werden. Hier Dirk Honsa (li.) und Thomas Schneider vom Trägerverein des Museums, dessen neue Ausstellung Ende des Jahres nach umfangreichen Umbauarbeiten eröffnet werden soll.

Gröbzig/MZ. - Rosalie Meyerstein war die letzte Jüdin in Gröbzig. Im September 1940 wurde sie nach Halle in eine Übergangsunterkunft gebracht und von dort in das KZ Theresienstadt.