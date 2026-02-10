Gröbzig/MZ. - Ein „vermisster“ Mann hat am Montag morgen die Polizei in Köthen beschäftigt.

Nach Angaben der Polizei hate eine 68-Jährige gegen 8.45 Uhr die Polizei angerufen, weil sie nach einem Termin in einer Arztpraxis in der Köthener Innenstadt ihren Ehemann vermisste, der im Auto in unmittelbarer Nähe auf sie warten wollte.

Sie hatte sich selbst bereits auf die Suche begeben, erklärte die Seniorin, habe ihren Mann jedoch nirgends finden können. Auch auf ihre Anrufe auf seinem Handy habe ihr Mann nicht reagiert, weshalb sie sich Sorgen machte, weil ihr Mann gesundheitlich angeschlagen sei, so die Frau.

Da alarmierte Team eines Streifenwagens habe die Seniorin daraufhin bei der Suche nach ihrem Mann unterstützt. Nach etwa einer Stunde sei der Ehemann wohlbehalten in seinem Wagen in der Mühlenstraße getroffen worden, so die Polizei weiter. „Der Grund seiner Abwesenheit konnte vor Ort nicht geklärt werden“, heißt es in der Meldung.