Das Unternehmen Deutsche Glasfaser will ohne staatliche Subventionen auskommen und am 17. September Kunden informieren. Welche Bedingungen erfüllt sein müssen.

Firma will Netz in der Stadt ausbauen - Kundenakquise ab September

Glasfaser-Initiative in Köthen

Oliver Prey zeigt den Querschnitt eines Erdkabels mit sieben Leerrohren, sogenannten Speedpipes, in denen später die Glasfaserkabel verlaufen.

Köthen/MZ. - In vielen Ortsteilen der Stadt Südliches Anhalt gibt es bereits schnelle Internetanschlüsse der Telekom via Glasfaserkabel, subventioniert vom Staat. Die Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld organisiert den Netzausbau in weiteren kleinen Orten, dazu liefen erste Ausschreibungen, hatte Landrat Andy Grabner (CDU) Ende Juni erklärt (die MZ berichtete).