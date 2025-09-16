Seit der letzten Stadtratssitzung der Stadt Südliches Anhalt hat Glauzig neben einer neuen Straße nun auch ein Dorfgemeinschaftshaus. Wie der Umbau läuft und was Ortsbürgermeister Mathias Zemski dort so vor hat.

„Fast komplett mit eigenen Mitteln aufgebaut“: Wie in Glauzig aus der alten Feuerwehr ein Treffpunkt für den ganzen Ort wird

Ortsbürgermeister Mathias Zemski freut sich, dass Glauzig nun einen barrierefreien Platz für Veranstaltungen und Feierlichkeiten hat.

Glauzig/MZ. - Was passiert mit der alten Ortsfeuerwehr? Diese Frage stellten sich die Bewohner von Glauzig, nachdem beinahe alle Einsatzkräfte altersbedingt ausgefallen sind und die Feuerwehren Glauzig und Görzig fusioniert wurden. So feierte das Dorf zunächst im Dezember 2024 Hofweihnachten auf dem Gelände Am Gutsgarten 30. Dann entsteht die Idee: Die alte Feuerwehr soll als Dorfgemeinschaftshaus genutzt werden.