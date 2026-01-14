Nach zwei neuen Betrugsfällen rät die Polizei Anhalt-Bitterfeld zur Vorsicht bei günstigen Schnäppchen und empfiehlt, sichere Zahlungssysteme mit Käuferschutz zu nutzen oder auf Rechnung zu kaufen.

Köthen/MZ. - Gleich zu Beginn des Jahres ist eine 54-Jährige aus dem Raum Köthen einem Betrug zum Opfer gefallen. Die Geschädigte hatte am Mittwoch, 7. Januar, bei einem Onlinehandel einen Holzspalter im Wert von circa 670 Euro bestellt, das Werkzeug per Vorkasse bezahlt, es jedoch nie erhalten. Auch könne die Anbieterfirma nicht mehr erreicht werden. Die Frau wandte sich am Mittwoch, 14. Januar, an die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Ähnlich erging es einem 39-Jährigen aus der Stadt Südliches Anhalt. Dieser hatte sich im Dezember online Feuerholz bestellt. Auf die Lieferung wartete er vergeblich. Nachdem er den Rechnungsbetrag in Höhe von rund 580 Euro im Voraus bezahlt hatte, brach der Kontakt zum Verkäufer ab. Der Mann informierte am 14. Januar die Polizei. Diese rät zur Vorsicht bei günstigen Schnäppchen und empfiehlt, sichere Zahlungssysteme mit Käuferschutz zu nutzen oder auf Rechnung zu kaufen.