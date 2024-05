Die 61-jährige Fahrerin eines Hyundai ist bei einem Unfall am Samstag auf der B185 leicht verletzt worden.

Erneuter Unfall auf der B185 - Volvo und Hyundai kollidieren am Abzwei Scheuder

Elsnigk/MZ. - Die 61-jährige Fahrerin eines Hyundai ist bei einem Unfall am Samstag gegen 17.25 Uhr auf der B185 leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte ein 61-Jähriger in einem Volvo auf der Kreisstraße von Scheuder nach Elsnigk die Bundesstraße überquert, dabei jedoch den von rechts kommenden Hyundai übersehen, worauf beide Autos an der Kreuzung zusammenprallten. Der Volvo-Fahrer habe bei dem Unfall einen Schock erlitten und sei wie die Frau zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Den Schaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 14.500 Euro. Feuerwehrleute haben ausgelaufene Treib- und Schmierstoffe entfernt, wodurch die B185 vorübergehend gesperrt war.