Nach 35 Jahren ist die Leiterin der Köthener Kindertagesstätte „Spatzennest“ in den Ruhestand gegangen. Wie Martina Thomas von ihrem Team verabschiedet wurde und wer ihr Amt übernehmen wird.

Ein tränenreicher Abschied - Leiterin der Köthener Kita „Spatzennest“ hört nach 35 Jahren auf

Martina Thomas (r.) überreicht Andrea Wienecke (l.) bei der Abschiedsfeier am Freitag ihren Schlüssel zur Kita.

Köthen/MZ. - Alle stecken in ihren Kostümen, der Sekt ist gekühlt und neben dem Ehrenplatz vor der Bühne stehen Taschentücher bereit. Die Erzieher und Kinder der Kita „Spatzennest“ in der Mühlenbreite warten Freitagmorgen nur auf eine Frau: Martina Thomas, seit 35 Jahren Leiterin, geht in den wohlverdienten Ruhestand.