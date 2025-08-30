Eine Überraschung ist es nicht, trotzdem sind Erleichterung und Freude beim alten und neuen Betreiber des Dessauer Adventsmarktes groß.

Entscheidung gefallen: Dessau-Roßlau hat Organisation des Adventsmarktes für fünf Jahre vergeben

Der Dessauer Adventsmarkt wird in den kommenden 5 Jahren von Dirk Merkel ausgerichtet.

Dessau/MZ. - Die Entscheidung ist gefallen. Mit „wunderbaren Neuigkeiten“ hat sich Dirk Merkel, Chef von Grill und Imbiss Merkel GmbH, am Donnerstag zu Wort gemeldet. „Unsere Firma wurde erneut mit der Organisation des Dessauer Adventsmarktes beauftragt“, teilte er den Freundinnen und Freunden des Dessauer Adventsmarktes mit.